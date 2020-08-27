Власти Хайнаня провели в Санья симпозиум по развитию круизного бизнеса в условиях пандемии

ХАЙКОУ, 27 августа. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань провели в курортном городе Санья симпозиум, на котором представители научных и деловых кругов КНР обсудили главные проблемы, возможности и перспективы развития круизного бизнеса в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила администрация региона.

"Участники подробно проработали стратегические решения по стимулированию яхтенного и круизного бизнеса на территории Хайнаньского порта свободной торговли", - говорится в распространенном информационном материале, опубликованном на сайте хайнаньского правительства.

В нем уточняется, что китайские предприниматели, чиновники и научные специалисты на этот раз уделили большое внимание вопросам модернизации и развития морского туризма. Главной задачей дискуссий стала выработка эффективных решений, которые позволят с минимальными рисками организовывать круизные туры и всевозможные морские путешествия в условиях сложной эпидемиологической ситуации в мире.

Для согласования этих вопросов на Хайнань из Шанхая прибыл Чэнь Ши - глава исследовательского центра Китайского классификационного общества (CCS), которое содействует развитию судоходства путем предоставления профильным предприятиям передовых международных спецификаций и стандартов. Помимо него в мероприятии приняли участие руководители научных структур при госучреждениях, которые занимаются теоретическими вопросами развития транспорта и формулировкой национальной экономической стратегии.

"Город Санья расположен в превосходном месте с уникальным климатом, - отмечается в материале хайнаньской администрации. - Благодаря этому в последние годы здесь динамично развивается как яхтенный, так и круизный бизнес".

Согласно статистике, на острове насчитывается 14 портов с пристанями, оборудованными под нужды яхтенного спорта. В общей сложности на Хайнане имеется более 2,3 тыс. причалов, приспособленных под прогулочные и круизные суда. В провинции зарегистрировано около 750 яхт и 150 компаний, занимающихся их обслуживанием.