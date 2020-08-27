Прокуратура привлекла к ответственности 13 чеченских чиновников за коррупционные нарушения

ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Прокуратура Чечни добилась привлечения к дисциплинарной ответственности 13 чиновников регионального Министерства строительства и ЖКХ за нарушения антикоррупционных норм. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По данным надзорного ведомства, восемь служащих при представлении сведений о своих доходах за 2018 год, укрыли находящиеся в собственности земельные участки, банковские счета и доходы, полученные по предыдущим местам работы. Также выявлено, что пять чиновников, одновременно являясь членами конкурсной комиссии и кандидатами на включение в кадровый резерв, принимали участие в голосовании по своим кандидатурам.

"Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокурором республики в адрес регионального министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства представления. Требования прокурора удовлетворены. Нарушения закона устранены, 13 работников, допустивших нарушения закона, в том числе два лица, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в государственном органе, привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.