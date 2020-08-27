Правительство РФ выделило 181 млн рублей на капитальный ремонт больницы в Тынде

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 181 млн рублей для завершения капитального ремонта хирургического корпуса больницы в городе Тынде в Амурской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Более 181 млн рублей получит Амурская область для завершения капремонта хирургического корпуса Тындинской больницы. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

До сентября 2021 года в больнице обновят системы отопления, водо- и электроснабжения, заменят лифты, приборы освещения и пожарной сигнализации, отремонтируют внутренние помещения.

"После ремонта в корпусе начнут действовать диагностический центр, детское отделение, терапевтическое отделение с блоком интенсивной терапии, реанимация и клинические лаборатории. Больница сможет одновременно принимать сто пациентов на круглосуточное пребывание и более 30 - на дневной стационар. Это повысит доступность и качество медицинской помощи для жителей Амурской области", - отмечается в сообщении.

Мишустин на прошлой неделе посетил Амурскую область в рамках рабочей поездки в регионы Дальневосточного федерального округа. В Благовещенске он провел совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Тында - город на севере Амурской области, крупнейшая станция Байкало-Амурской магистрали. В городе живут более 33 тыс. человек.