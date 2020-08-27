В Кубанских школах пройдет урок здоровья, посвященный борьбе с коронавирусом

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Урок здоровья, посвященный мерам профилактики коронавируса, пройдет во всех школах Краснодарского края 2 сентября. Урок проведут педагоги совместно с медицинскими работниками, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Урок здоровья пройдет во всех кубанских школах 2 сентября. <…> Его проведут педагоги и медицинские работники. Они напомнят школьникам о профилактических мерах борьбы с коронавирусом, правилах поведения в транспорте и общественных местах", - сообщили в пресс-службе.

Урок проведут для учащихся всех классов. Его организуют министерство образования, науки и молодежной политики совместно министерством здравоохранения Краснодарского края.

На прошлой неделе в пресс-службе администрации региона сообщили, что обучение в школах Краснодарского края с 1 сентября начнется в очном режиме. В целом все школы готовы к началу учебного года. В целях профилактики коронавирусной инфекции торжественные линейки пройдут для 1, 9 и 11 классов. Родители могут присутствовать на празднике, соблюдая масочный режим. Согласно требованиям Роспотребнадзора ежедневно в школах будет проводиться термометрия, установлены обеззараживатели воздуха. В целях минимизации контактов учащихся школы разработали специальное расписание перемен и уроков.

Ранее сообщалось, что справка об эпидемиологическом окружении для занятий в школах Краснодарского края понадобится только детям, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию или были в контакте с больным инфекционным заболеванием. Другим детям для возобновления обучения справка не нужна.