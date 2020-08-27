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В Приамурье создадут рабочую группу по решению вопросов переселения из зон подтопления

Все решения будут приниматься с учетом мнения горожан

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 августа. /ТАСС/. Мэр города Белогорска Амурской области Станислав Мелюков сообщил о создании рабочей группы, которая будет прорабатывать вопрос переселения жителей города, которые живут в зоне подтопления, написал он в четверг в Instagram.

"Вместе с губернатором Василием Орловым и прокурором Амурской области Русланом Медведевым встретились с жителями Старицы. Поговорили обстоятельно, в том числе о том, что писал вчера. Как результат - губернатор поручил городу начать работу по оценке возможностей переселения со Старицы. Теперь предстоит создать рабочую группу, которая выработает дорожную карту по решению непростого вопроса", - говорится в сообщении. Мэр уточнил, что все решения будут приниматься с учетом мнения горожан, предварительно проведут опрос.

Ранее ТАСС сообщал, что Белогорск рассматривает два варианта спасения жителей города от подтоплений, которые происходят ежегодно из-за ливневых дождей или разлива реки Томь. Первый - построить два многоквартирных дома, стоимость проекта составляет 200 млн рублей, второй - провести берегоукрепление, на это потребуется 1-2 млрд рублей. Если будет предпочтителен второй вариант, то объект будет в федеральной собственности.

В четверг Томь подтопила три жилых дома в Белогорске, вода продолжает стоять на примерно 400 приусадебных и садовых участках.

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