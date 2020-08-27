Число заразившихся COVID-19 в Псковской области может быть в 7 раз выше официальных данных

ПСКОВ, 27 августа. /ТАСС/. Количество реальных случаев заражения коронавирусом в Псковской области примерно в семь раз выше официальных данных статистики, сообщил в четверг руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на совещании губернатора области с медицинским сообществом региона.

"Примерно на одного заболевшего у нас приходится семь человек, которые болеют в скрытой форме или легкой форме и не обращаются за медицинской помощью. Поэтому те случаи заболевания, которые регистрируются на том или ином муниципальном образовании, можно смело умножать в 7 раз, чтобы оценить действительно эпидемическую ситуацию. Это показатели достаточно большие, и в последнее время у нас ситуация ухудшается в Пскове, [в городе] Великие Луки", - сказал Нестерук.

Он уточнил, что региональное управление Роспотребнадзора провело исследования 6 тыс. человек и установило, что из них иммунитет к коронавирусу имеют 5,3%. "Это примерно в 7 раз больше, чем у нас выявлено с помощью тестирования методом ПЦР, где выявлено только 0,7% (человек с иммунитетом)", - пояснил Нестерук.

По его словам, всего лабораториями в Псковской области проведено около 80 тыс. тестов. Он также добавил, что Псковская область не готова к переходу на третий этап снятия ограничений по коронавирусу, так как в регионе охват тестированием населения и уровень заболеваемости выше требуемых нормативов. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в Псковской области выявлено 4 556 случаев заражения, 62 пациента с коронавирусом умерли. Выздоровели 3 214 человек.