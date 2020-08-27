В Петербурге из-за пандемии отменен общегородской крестный ход в честь Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Общегородской крестный ход по Невскому проспекту в честь святого Александра Невского, который ежегодно проводится 12 сентября в Санкт-Петербурге и собирает более ста тысяч участников, в этом году отменен из-за эпидемической ситуации. Об этом сообщили в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

Такое решение было озвучено на заседании рабочей группы оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения святого Александра Невского.

"Одним из вопросов, поднятых на заседании, было празднование дня перенесения мощей святого в этом году. Было решено, что в этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки общегородской крестный ход 12 сентября не состоится", - говорится в сообщении сектора коммуникаций.

При этом отмечается, что праздничные мероприятия 12 сентября планируется провести в стенах Александро-Невской лавры - там состоится праздничная Божественная литургия, концерт, награждение победителей фотоконкурса "Александр Невский - небесный покровитель Санкт-Петербурга", а также вручение правительственной премии "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" имени Александра Невского.

Общегородское шествие в честь церковного праздника было учреждено в 1743 году императрицей Елизаветой Петровной. Традиция, прерванная в советские годы, была возобновлена во время празднования 300-летия Александро-Невской Лавры в 2013 году. В 2019 году крестный ход по центральному проспекту Санкт-Петербурга от Казанского собора до Александро-Невской лавры совершили около 115 тыс. человек.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ряд действующих ограничений, связанных с пандемией, до 20 сентября. В их числе запрет на проведение в Санкт-Петербурге торжественных мероприятий с очным присутствием физических лиц.