В Воронежской области разрешили открыть кинотеатры при наполняемости залов не более 50%

ВОРОНЕЖ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Воронежской области разрешили возобновить работу кинотеатров, которые в марте прекратили прием посетителей из-за риска заражения коронавирусом. Наполняемость залов не должна превышать 50%, сообщила журналистам в четверг пресс-служба правительства Воронежской области по итогам заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

"Губернатор Александр Гусев согласовал открытие кинотеатров с 50%-й заполняемостью залов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Уточняется, что кинотеатры в регионе разрешили открыть с 28 августа.

По ее данным, в регионе за последнюю неделю отметили рост заражения коронавирусом среди сотрудников организаций торговли и общественного питания: с единичных случаев до 12.

Кроме того, в регион после отпусков стали возвращаться воронежцы, у которых также выявили заражение коронавирусом. "С 1 августа в регион из-за границы вернулся 8 431 человек. Коронавирус обнаружен у 3 воронежцев, побывавших за границей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В Воронежской области режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели с 17 марта, режим всеобщей самоизоляции - с 31 марта, а с 12 мая - масочный режим, который до сих пор необходимо соблюдать в общественном транспорте, аптеках, магазинах.

За последние сутки в Воронежской области выявили 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии число заразившихся выросло до 13 736. Из числа заразившихся 12 288 человек выздоровели, 125 умерли.