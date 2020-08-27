Первый в Липецкой области железнодорожный класс откроют в школе, построенной по нацпроекту

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Руководители Юго-Восточной детской железной дороги (входит в состав Юго-Восточной железной дороги) с 1 сентября откроют первый в Липецкой области профильный железнодорожный класс. Об этом рассказал ТАСС начальник Юго-Восточной детской дороги Юрий Зотов.

"В Усмани Липецкой области будет открыт первый в регионе профильный железнодорожный класс. Он будет создан в новой школе № 4, которую сдали на днях и откроют 1 сентября. В классе будет около 30 человек, преподаватели Юго-Восточной детской железной дороги будут ориентировать их на выбор профессии железнодорожника", - сказал Зотов.

На строительство школы № 4 в Усмани по нацпроекту "Образование" было направлено 700 млн рублей, она рассчитана на 800 учащихся. В школе построены два спортивных зала и два бассейна, тренажерный зал, тир, хореографическая студия, химическая, физическая и биологическая лаборатории, телестудия и студия флористики.

Зотов добавил, что на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД) уже работают три профильных класса: в Воронеже, Россоши и Поворино Воронежской области.

Юго-Восточная детская железная дорога протяженностью 1,6 км создана в составе ЮВЖД в 1986 году в парке города Лиски под Воронежем, в ней одна станция с кассой билетов на поезд с шестью вагонами. На детской дороге школьники в теории и на практике осваивают профессии начальника станции, монтера пути, осмотрщика вагонов, проводника пассажирского вагона, машиниста и его помощника, дежурного и кассира по станции, билетного кассира. С марта детская дорога закрыта из-за пандемии коронавируса, но за это время на ней построили железнодорожный переезд и добавили новую должность - дежурный по переезду.

По словам Зотова, на базе Юго-Восточной детской дороги в Лисках занимаются более 350 детей, они выбирают кружки юного железнодорожника, технического творчества и робототехники, 3D-моделирования, железнодорожного моделирования. Железнодорожная станция Лиски является одним из крупнейших узлов ЮВЖД, через нее каждые 5 минут проходят поезда в четырех направлениях. ЮВЖД занимает центральное положение в сети железных дорог России, связывает восточные районы и Урал с Центром, а районы Севера, Северо-Запада и Центра с Северным Кавказом, Украиной и государствами Закавказья. Эксплуатационная длина ЮВЖД - 4,18 тыс. км, или 5% протяженности сети.