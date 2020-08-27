Путин поздравил с юбилеем актера Владимира Андреева

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, президента Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой Владимира Андреева с юбилеем. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Ваше блестящее актерское мастерство, глубокая, безграничная преданность искусству достойны самого искреннего уважения. Всю свою творческую жизнь Вы служите в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой, на сцене которого добились ярких успехов - стали одним из ведущих артистов, реализовали себя как талантливый режиссер и художественный руководитель, а сегодня являетесь почетным президентом, хранителем его замечательных традиций", - подчеркнул президент.

Путин отметил плодотворную деятельность Андреева на кинематографическом и педагогическом поприще, а также пожелал ему здоровья и благополучия.

Владимир Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. Дебютировал на сцене Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой в 1952 г., а в 1970-1985 гг. был его главным режиссером. В числе его постановок - "Завтра в семь" по роману Константина Симонова "Живые и мертвые", "Старший сын" и "Прошлым летом в Чулимске" по произведениям Александра Вампилова, "Крейцерова соната" по повести Льва Толстого, "Батальоны просят огня" по произведению Юрия Бондарева.

После недолгого перерыва в 1990 г. Андреев вернулся в Театр им. М. Н. Ермоловой, где до 2012 г. был главным режиссером и художественным руководителем, а также продолжал играть в спектаклях. В апреле 2012 г. он передал свои полномочия актеру и режиссеру Олегу Меньшикову и стал президентом театра. Андреев - обладатель международной премии им. К. С. Станиславского (1993) и театральной премии "Золотая маска" (2018).