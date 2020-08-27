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Гендиректор эстонской оперы ушел в отставку на фоне обвинений в домогательствах

Ранее десять бывших и действующих работниц оперы обвинили Айвара Мяэ в неподобающем поведении

ТАЛЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Генеральный директор национальной оперы "Эстония" Айвар Мяэ подал в отставку на фоне обвинений в домогательствах.

"Я ухожу в отставку по собственному желанию, чтобы театр мог двигаться вперед и сосредоточиться на построении как нового сезона, так и более отдаленного будущего", - приводит в четверг его слова пресс-служба оперы.

Заявление об уходе Мяэ удовлетворил на своем заседании в четверг совет оперы. Также совет обсудил отчет, в котором независимый эксперт проанализировал обвинения ряда работниц театра в домогательствах в адрес Мяэ.

В июле совет национальной оперы "Эстония" приостановил на два месяца действие трудового договора с Мяэ в связи с обвинениями в его адрес в домогательствах со стороны нескольких работниц театра. 22 июня газета Eesti Ekspress сообщила, что десять бывших и действующих работниц оперы обвинили Мяэ в неподобающем поведении. Полиция начала проверку по факту этих обвинений.

Мяэ принес извинения коллективу оперы и заявил, что комментировать обвинения в свой адрес не будет, "чтобы расследование, начатое полицией, было беспристрастным".

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