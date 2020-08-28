Guardian: Бэнкси профинансировал приобретение судна для спасения мигрантов из Африки

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Британский уличный художник Бэнкси профинансировал приобретение судна для спасения мигрантов, которые пытаются добраться из Северной Африки в Европу. Об этом сообщила в четверг газета The Guardian .

По информации издания, судно носит имя французской революционерки и анархистки Луизы Мишель (1830-1905). На распространенных фотографиях видно, что оно украшено рисунками Бэнкси, в том числе девочки в спасательном жилете, держащей в руке воздушный шар в виде сердца, стилизованного под спасательный круг.

Судно без привлечения излишнего внимания вышло 18 августа от порта испанского города Бурриана (60 км от Валенсии) и находится в Средиземном море. Как отмечается в статье, в четверг экипаж судна спас 89 людей, в том числе 14 женщин и детей, и теперь ищет безопасное место, чтобы ссадить их на берег или передать пограничникам одной из европейских стран. Национальность спасенных не указывается.

Как пишет The Guardian, экипаж 31-метровой "Луизы Мишель", в прошлом принадлежавшей таможенному ведомству Франции, составляет 10 человек. Это европейские активисты, которые имеют опыт в поисково-спасательных операциях. Капитан судна - Пиа Клемп, которая, по информации газеты, ранее руководила судами нескольких неправительственных организаций и таким образом спасла тысячи жизней.

Клемп рассказала The Guardian, что Бэнкси сам обратился к ней в 2019 году, прислав письмо с предложением "купить новое судно или нечто подобное" для благих целей. Капитан подчеркивает, что участие художника ограничивается финансовой частью. Она также выразила надежду, что "Луиза Мишель", способная развивать максимальную скоростью 27 узлов, сможет "обогнать силы так называемой ливийской береговой охраны, прежде чем они доберутся до лодок с беженцами и мигрантами и вернут их в лагерь для задержанных в Ливии".

Газета ссылается на данные Международной организации по миграции (МОМ), подсчитавшей, что более 7,6 тыс. мигрантов, выплывших из Ливии, были возвращены в эту страну, расположенную на севере Африки. Согласно статистике МОМ, с начала года из Ливии и Туниса в Италию и Мальту прибыли более 17 тыс. мигрантов и беженцев. Не менее 302 человек погибли в пути.

О Бэнкси

Бэнкси до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых запечатлен бристольский мастер граффити - всегда с закрытым лицом.

Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве, в частности, вопрос социального неравенства, пользуются большой популярностью. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку", который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".