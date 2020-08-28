В августе из Ливана в Сирию вернулось вдвое больше беженцев из-за взрыва в Бейруте

ДЖЕЙДЕТ-ЯБУС /Сирия/, 28 августа. /ТАСС/. Число беженцев, которые вернулись в Сирию из Ливана в августе выросло вдвое по сравнению с июлем после ЧП в Бейруте, где произошел мощный взрыв в порту. Об этом сообщил журналистам начальник пункта пропуска беженцев российского Центра по примирению враждующих сторон на сирийско-ливанской границе у населенного пункта Джейдет-Ябус Рузаль Ахмедзянов.

"В течение августа вышло в два раза больше беженцев - сирийских граждан из Ливана, чем за месяц до этого. На данный момент вышло 3227 человек", - сказал Ахмедзянов.

Он добавил, что работа на пункте пропуска налажена с учетом требований безопасности в условиях пандемии коронавируса, в частности, все прибывающие в Сирию граждане обязаны сдать анализы на коронавирусную инфекцию. "Все сирийские граждане прибывают со справками. Если справка не закончила свое действие, их направляют в места довоенного проживания. Если закончила - их компонуют группами и отправляют в пункт размещения Дуэр, который находится в городе Дамаск", - сказал начальник пункта пропуска.

В пункте временного размещения у прибывших возьмут анализы и в случае, если они покажут отрицательный результат, их направят в города и поселки Сирии, где они жили до войны. При выявлении заражения коронавирусом приехавшим из Ливана будет оказана медицинская помощь.

Помимо анализов на наличие коронавируса, на пограничном пункте также установлены специальные камеры, которые в режиме реального времени измеряют температуру у всех, кто хочет пересечь границу. При отклонении температуры от нормы человека осматривает врач. "Мы отводим его в медпункт, более детально обследуем на признаки инфекции. И решаем, что делать дальше. С момента, когда была открыта граница, таких случаев почти не было", - рассказал сотрудник бригады медиков, дежурящей на границе Сирии и Ливана, Анас Батрадин.

Вынужденное возвращение

Многие граждане Сирии, которые возвращаются в родную страну из Ливана, объясняют, что после ЧП в Бейруте они потеряли работу и остались без средств к существованию.

"Мы возвращаемся в Сирию, жили в самом Бейруте. Этот взрыв, конечно, потряс город, многим, очень многим усложнил жизнь. Я работал по контракту там, а теперь вынужден уехать. У меня большая семья и, слава всевышнему, - все целы и невредимы", - рассказал Ахмад Эйси, который вместе с семьей решил вернуться домой.

По его словам, важным для возвращения стал также тот факт, что его родной город Эль-Камышлы в провинции Эль-Хасака на севере Сирии недавно освободили от боевиков и Эйси решил попробовать начать новую жизнь у себя на родине.

Проблем с тем, что на границе принимаются повышенные меры безопасности из-за пандемии коронавируса, возвращающиеся граждане Сирии не видят. "Я рад, что сообщение через границу открыто, и все организовано. Мы сделали ПЦР-анализ [на наличие коронавирусной инфекции] сегодня утром и едем спокойно", - рассказал Жорж Кури, который вместе с женой едет к детям в Сирию.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной были уничтожены и повреждены около 4 тыс. домов в историческом центре города, более 300 тыс. человек остались без крова. По последним данным, погибли 178 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. Причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

По последним данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, всего с 18 июля 2018 года в страну из Ливана вернулись почти 197 тыс. человек.