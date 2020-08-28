СВФУ закупил к учебному году крупную партию противовирусных средств и масок

ЯКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет закупил 60 тыс. медицинских масок, а также около тонны дезинфицирующих средств перед началом учебного года. Об этом сообщил ТАСС в пятницу ректор вуза Анатолий Николаев.

"Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции СВФУ приобрел дополнительные рециркуляторы, более 190 штук, около тонны дезинфицирующих средств, 36 автоматических дозаторов антисептиков, семь промышленных озонаторов, 60 медицинских пирометров, а также тепловизоры. Для разведения потоков в больших зданиях закуплены разграничительные стойки с лентами. По всем учебным корпусам расклеена наглядная агитация и памятки. Закуплены 30 тыс. одноразовых и 30 тыс. многоразовых масок", - сказал Николаев.

"Ранее СВФУ приобрел средства индивидуальной защиты для работников клиники мединститута и волонтеров почти на 6 млн рублей", - добавил ректор.

Ведущее учебное заведение Якутии и Чукотки базируется в Якутске, филиалы - в Анадыре, Мирном и Нерюнгри. С 1 сентября в университете учеба студентов первых курсов будет очной, других курсов - дистанционной до 15 сентября.