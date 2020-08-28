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Пандемия COVID-19

СВФУ закупил к учебному году крупную партию противовирусных средств и масок

Вуз также приобрел более 190 штук рециркуляторов, 36 автоматических дозаторов антисептиков, семь промышленных озонаторов, 60 медицинских пирометров и тепловизоры
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© Артем Геодакян/ТАСС

ЯКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет закупил 60 тыс. медицинских масок, а также около тонны дезинфицирующих средств перед началом учебного года. Об этом сообщил ТАСС в пятницу ректор вуза Анатолий Николаев.

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"Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции СВФУ приобрел дополнительные рециркуляторы, более 190 штук, около тонны дезинфицирующих средств, 36 автоматических дозаторов антисептиков, семь промышленных озонаторов, 60 медицинских пирометров, а также тепловизоры. Для разведения потоков в больших зданиях закуплены разграничительные стойки с лентами. По всем учебным корпусам расклеена наглядная агитация и памятки. Закуплены 30 тыс. одноразовых и 30 тыс. многоразовых масок", - сказал Николаев.

"Ранее СВФУ приобрел средства индивидуальной защиты для работников клиники мединститута и волонтеров почти на 6 млн рублей", - добавил ректор.

Ведущее учебное заведение Якутии и Чукотки базируется в Якутске, филиалы - в Анадыре, Мирном и Нерюнгри. С 1 сентября в университете учеба студентов первых курсов будет очной, других курсов - дистанционной до 15 сентября.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний ВостокПандемия COVID-19
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