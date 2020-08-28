МЧС создает 3D-модели местности с помощью дронов для прогнозирования паводка в ДФО

ТАСС, 28 августа. Беспилотные летательные аппараты приступили к аэрофотосъемке подтопляемых участков местности в регионах Дальнего Востока. Как сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю, они будут использованы для создания 3D-моделей и прогнозирования грядущего паводка.

"Один из расчетов беспилотной авиации работал в Комсомольске-на-Амуре. С воздуха были обследованы участки расположенных здесь дамб, жилые и дачные микрорайоны, пострадавшие от воды в предыдущие годы. В течение двух часов работы беспилотного воздушного судна было сделано свыше 2 тыс. фотографий, которые в дальнейшем будут использованы для создания 3D-моделей местности. На основе серии перекрывающихся снимков можно будет составлять прогнозные сценарии возможного развития чрезвычайной ситуации, оценить предполагаемый район подтопления, какие объекты могут попасть в опасную зону и количество населения", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в Красноярском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и Хакасии в ближайшие три дня ожидаются очень сильные ливни в связи с выходом в континентальные регионы Китая тайфуна "Бави". Штормовое предупреждение на 28-29 августа уже действует в Приморье и в Хабаровском крае.

В Хабаровске ожидается приближение отметок уровня воды в Амуре к черте, после которой начинаются подтопления на левом берегу реки. По прогнозу МЧС, осадки могут привести к подтоплениям придворовых территорий, размытию грунтовых дорог. Также существует вероятность нарушений в работе объектов ЖКХ и энергетики.