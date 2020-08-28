Путин направил приветствие Фонду единства православных народов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие Международному общественному фонду единства православных народов по случаю 25-летия его создания. Текст приветствия опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Все эти годы фонд служит большому, благородному делу - укреплению исторического, культурного, духовного единения православных народов, продвижению в обществе незыблемых духовно-нравственных, семейных ценностей", - говорится в послании президента.

По его словам, фонд вносит большой вклад в воспитание подрастающего поколения, реализует благотворительные, образовательные и просветительские проекты, содействующие развитию международного гуманитарного сотрудничества.

"Своей высокой гуманистической миссией фонд объединяет впечатляющее число соработников и единомышленников - представителей органов власти, институтов гражданского общества, научных, творческих и деловых кругов", - добавил глава государства.

Международный общественный фонд единства православных народов образован в апреле 1995 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В настоящее время председателем Попечительского совета Фонда единства православных народов является патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фонд создан и действует в целях укрепления уз духовного братства народов, исповедующих православие, активизации их усилий в культурном и социальном сотрудничестве. Президентом фонда с момента его основания является Валерий Алексеев, доктор философских наук, профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, один из инициаторов и организатор Межпарламентской ассамблеи православия.