Цыбульский пригрозил крупными штрафами за срыв сроков рекультивации полигона в Шиесе

АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /ТАСС/. Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский пригрозил крупными штрафами подрядной организации за срыв сроков рекультивации земель в районе станции Шиес, где планировалось построить полигон твердых коммунальных отходов. Об этом он сообщил в пятницу в эфире канала "Россия-24".

"Рекультивация земель идет крайне медленно, с подрядчиком будем выстраивать более жесткий и решительный диалог, чтобы темпы существенным образом увеличить… У них, правда, в соответствии с принятыми документами, есть время до конца года, но мы понимаем, что это север и скоро сезон подойдет к концу. Если до октября мы не увидим интенсификации процесса, они могут не успеть. Тогда у нас уже не останется иных возможностей, как выставлять довольно большие штрафы подрядчику", - отметил Цыбульский.

Экотехнопарк "Шиес" для захоронения твердых бытовых отходов из Москвы в Ленском районе Архангельской области на границе с Республикой Коми был признан приоритетным инвестиционным проектом в области в октябре 2018 года. Суммарный объем инвестиций был оценен в 10,5 млрд рублей. Однако строительство объекта вызвало общественный резонанс. В Архангельской области и в Коми прошли многотысячные митинги протеста и пикеты против проекта "Шиес".

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона. Арбитражный суд Архангельской области 9 января 2020 года обязал компанию "Технопарк" в месячный срок снести часть возведенных строений в районе железнодорожной станции Шиес. В ООО "Технопарк" отметили, что считают возведенные постройки временными, компания в случае необходимости готова провести дополнительную экспертизу. Рассмотрение дела продолжается, проект "Экотехнопарка" исключен из числа приоритетных в Архангельской области.