Вологодская область и РЖД намерены увеличить турпоток в Великий Устюг

ТАСС, 28 августа. Власти Вологодской области совместно с РЖД намерены поэтапно запустить специализированные поезда в новогодние праздники или организовать рейсы выходного дня из Москвы и Санкт-Петербурга до Великого Устюга, который считается родиной Деда Мороза. Это позволит увеличить поток туристов, в пятницу сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области по итогам встречи главы региона с заместителем генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Дмитрием Пеговым.

"Мы крайне заинтересованы в развитии регионального проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза", который одобрен президентом РФ и включен в нацпроект развития сферы туризма и гостеприимства. Перспективы вдвое увеличить количество туристов к 2024 году есть. Достижение цели увеличения турпотока проработаем с руководством компании "РЖД" и ведущими туроператорами России, обсудим все - от возможностей поэтапного запуска специализированных поездов в новогодние праздники до организации поездов выходного дня из Москвы и Санкт-Петербурга, а в будущем и регулярного железнодорожного сообщения", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

По его словам, сейчас более 60% посетителей прибывают в Великий Устюг поездами через город Котлас. По данным пресс-службы, Кувшинников и Пегов договорились о формировании рабочей группы "для проработки вариантов увеличения турпотока в регион". В ее состав войдут представители областного правительства, РЖД, АО "Дед Мороз", Федерального агентства по туризму и ведущих туроператоров страны. В первую очередь, планируется скорректировать расписание отправления поездов в Великий Устюг из Москвы. Действующее в настоящее время расписание неудобно для туристов.

"В прошлом году мы отремонтировали железнодорожный вокзал Великого Устюга, а в этом году украсим его к новогодним праздникам. До 550 метров удлиняем платформу на станции, что позволит принимать составы из 22 вагонов. Сейчас занимаемся организацией пригородного движения от Котласа до Великого Устюга на постоянной основе, в проработке на зиму - несколько дополнительных поездов, которые хотим запустить", - цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрия Пегова.

Пегов также предложил "проработать вопрос" оформления фирменного поезда Деда Мороза. Подобные проекты реализованы в Карелии ("Рускеальский экспресс") и в Краснодарском крае (фирменный поезд "Сочи"). По словам Кувшинникова, вотчина Деда Мороза за последние годы "значительно преобразилась". Там построен ледовый дворец, ФОК, завершается проектирование дворца Деда Мороза, который втрое увеличит пропускную способность, а саму территорию вотчины власти региона расширили с 50 до 150 гектаров.