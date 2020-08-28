Медики в Татарстане получили стимулирующие выплаты более чем на 2 млрд рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 28 августа. /ТАСС/. Медработникам Татарстана, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, произвели стимулирующие выплаты на сумму более 2 млрд рублей по состоянию на 20 августа. Об этом в пятницу сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"В республике на 20 августа медработникам, оказывающим медицинскую помощь инфицированным гражданам, произведены стимулирующие выплаты на сумму более 2 млрд рублей", - сказал он.

По словам Минниханова, медицинские специалисты, выезжавшие в Казахстан для оказания помощи в борьбе с пандемией, получили высокую оценку. Сейчас группа врачей в составе российской делегации работает в Узбекистане.

На 28 августа в Татарстане зарегистрировали 6 424 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровели за весь период 5 235 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.