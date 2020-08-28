{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Президенту и премьеру Армении разрешили не носить маски во время протокольных мероприятий

В стране с 25 мая действует обязательный масочный режим

ЕРЕВАН, 28 августа. /ТАСС/. Президент, премьер-министр и ряд высокопоставленных должностных лиц Армении теперь могут не носить защитные маски во время протокольных мероприятий. Как сообщила пресс-служба комендатуры чрезвычайного положения страны, соответствующее решение в пятницу подписал комендант, вице-премьер Тигран Авинян.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Президент, премьер-министр, католикос всех армян, спикер парламента, председатель Конституционного суда и глава Высшего судебного совета могут не носить защитные маски во время протокольных мероприятий", - отмечается в решении коменданта режима ЧП Армении.

Правительство Армении с 25 мая ввело в стране обязательный масочный режим, который действует как в закрытых, так и в открытых местах. В республике число инфицированных превышает 43 тыс., или около 1,4% жителей. Пик инфицирования в стране был зарегистрирован 7 июня, тогда выявили 766 случаев заражения.

Теги
АрменияПандемия COVID-19
В Калининградской области открылся музыкальный фестиваль КВН "Голосящий КиВиН"
Фестиваль проходит с соблюдением всех норм безопасности
Читать полностью