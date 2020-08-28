В Петербурге фестиваль цветов открылся флористическим баттлом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Фестиваль цветов открылся на площади Островского в Петербурге в пятницу. Он продлится три дня, первым событием в рамках фестиваля стал флористический баттл, сообщается в официальной группе "ВКонтакте" фестиваля.

"Стартовал первый день Фестиваля цветов! Под аккомпанемент джазбэндов мастера флористики соберут цветочные композиции и панно, которые будут оценивать члены жюри фестиваля", - сообщается в группе.

В этом году фестиваль посвятили врачам и медсестрам. Для медиков, а также для учителей школ, 29 августа пройдет гала-концерт "Бал цветов" в Петропавловской крепости. Все желающие смогут посмотреть концерт в прямом эфире на официальном городском туристическом портале www.visit-petersburg.ru.

В день открытия фестиваля на площади Островского участники создают цветочные платформы, которые будут участвовать в Параде цветов по Невскому проспекту 29 августа. Парад пройдет от площади Островского до Дворцовой площади в сопровождении духовых оркестров, моделей в цветочных костюмах и конных экипажей.

"Цветочные платформы передадут красоты Крыма, традиции Востока и обычаи Кавказа, загадочные легенды и народные сказки", - сообщили ранее в пресс-службе организатора фестиваля, Комитета по туризму.

В Петропавловской крепости 29 и 30 августа развернется выставка цветочных арт-объектов, посетители смогут "оживить" экспонаты с помощью приложения с технологией дополненной реальности.