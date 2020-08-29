В Бразилии продолжат борьбу с вырубкой лесов Амазонии и пожарами

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 августа. /ТАСС/. Министерство охраны окружающей среды Бразилии в пятницу вечером сообщило, что борьба с незаконной вырубкой лесов Амазонии и природными пожарами продолжится в обычном режиме. Несколькими часами ранее ведомство заявило о приостановке этой деятельности с 31 августа из-за сокращения финансирования.

"Министерство [охраны] окружающей среды сообщает, что сегодня [28 августа] во второй половине дня были разблокированы финансовые средства Бразильского института по защите окружающей среды и Института по сохранению биоразнообразия, вследствие чего операции по борьбе с незаконной вырубкой лесов и тушение пожаров продолжатся в обычном режиме", - говорится в обновленной публикации ведомства.

Это произошло после того, как несколькими часами ранее в министерстве заявили о заморозке 60 млн реалов (более $11 млн), предназначенных для подведомственных ему организаций. Прокомментировать резонансную публикацию был вынужден вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау, возглавляющий Национальный совет по Амазонии. По его утверждению, министр охраны окружающей среды Рикарду Салес сделал поспешные выводы из предварительной информации Минэкономики. По его словам, реальной заморозки средств министерства не произошло, текущие операции в Амазонии и Пантанале будут продолжены.

"Правительство ищет средства для продолжения социальных выплат [в связи с пандемией]. Урезают средства всех министерств, каждое из них вносит свои предложения", - уточнил Моурау. Вместе с тем замглавы государства отказался комментировать возможность отставки министра, "допустившего поспешность" и "поступившего не лучшим образом".