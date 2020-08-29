СМИ: президента Чехии выписали из госпиталя после операции

ПРАГА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан покинул в субботу Центральный военный госпиталь в Праге, где ему в ночь на среду была проведена операция на руке после травмы. Об этом сообщило Чешское радио.

Процесс реабилитации главы государства будет продолжаться от полутора до двух месяцев. Рабочая программа Земана на предстоящую неделю отменена. Президент, как ранее сообщала администрация Пражского града, планировал поездку по республике.

Земан сломал правую руку вечером во вторник, встав с кресла без помощи трости и неудачно упав.