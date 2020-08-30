В Якутии открылся первый лесопитомник для выращивания основных пород деревьев

ЯКУТСК, 30 августа. /ТАСС/. Первый лесопитомник Якутии открылся в селе Солянка, здесь будут выращивать адаптированные для северных условий сеянцы основных пород деревьев. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"В старинном ямщицком селе Солянка открыли первый экспериментальный пилотный проект лесного питомника. В лесопитомнике будут выращивать сеянцы основных лесообразующих пород деревьев, адаптированных под северные условия. В питомнике Солянки будут выращивать посадочный материал в открытом и закрытом грунтах", - говорится в сообщении.

Общая площадь питомника составляет 4,2 га, производительная мощность - 3 млн сеянцев в открытом и около 140 тыс. сеянцев в закрытом грунте. Здесь планируется выращивать лиственницу даурскую и сосну обыкновенную. Общая площадь зоны для выращивания сеянцев на открытом грунте на данный момент составляет 3,67 га и будет состоять из четырех посевных полей, а площадь поля доращивания для сеянцев с закрытой корневой системой составляет 400 квадратных метров.

Согласно вступившему в силу федеральному закону о компенсационном лесовосстановлении, недропользователи, природопользователи, которые рубят лес для строительства либо для прокладки линейных объектов, для геологоразведки, обязаны восстанавливать лес за свой счет. Участки под компенсационное лесовосстановление выбирают из реестра земель, предназначенных для искусственного или комбинированного лесовосстановления.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Почти вся континентальная территория региона представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты. Общая площадь лесов в регионе оставляет 256 107,6 тыс. га, или 83,4% территории республики.