Участники чемпионата "Абилимпикс" 2021 года смогут въехать в Россию в упрощенном порядке

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым участники и гости X Международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов "Абилимпикс" смогут получить бесплатные визы и въехать в Россию в упрощенном порядке. Соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

"Заявки на оформление виз в МИД будет подавать оргкомитет чемпионата. Кроме того, при пересечении границы члены делегаций смогут пройти паспортный и таможенный контроль в приоритетном порядке. Упрощенные правила въезда также будут распространяться на иностранных журналистов, которые планируют освещать мероприятие", - говорится в пояснительной записке к документу.

Цель международного некоммерческого движения "Абилимпикс" - повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью. Соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов пройдут в Москве в 2021 году.