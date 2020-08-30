Путин направил приветствие участникам церемонии открытия комплекса "Самбекские высоты"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественной церемонии открытия Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Важно, что музейный комплекс "Самбекские высоты", объединивший Мемориал славы, воздвигнутый в 1980 году, и современное мультимедийное экспозиционное пространство, создан по инициативе ветеранов и при поддержке участников поискового и военно-патриотического движения, а его строительство, в котором приняли активное участие жители нашей страны, стало поистине всенародным делом", - отметил глава государства.

Путин выразил уверенность, что новый музей, его содержательные образовательные, просветительские, патриотические проекты вызовут неподдельный интерес посетителей всех поколений, а также окажут содействие сбережению исторической памяти России.

Музейный комплекс "Самбекские высоты" создан в Неклиновском районе Ростовской области, где в годы Великой Отечественной войны пролегала линия Миус-фронта. Его начали строить в июне 2018 года, строительство велось преимущественно на народные пожертвования.

Миус-фронт - оборонительный рубеж протяженностью 104 км, в декабре 1941 году возведенный немецкими войсками на правом берегу реки Миус. Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога. Советские войска пытались прорвать рубеж Миус-фронта дважды - с декабря 1941 по июль 1942 года и с февраля по август 1943 года. Он был прорван в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции. Потери Красной армии на Миус-фронте составили более 800 тыс. человек, в том числе около 300 тыс. безвозвратных потерь.