Путин поприветствовал участников молодежного патриотического слета "Острова"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодежного патриотического слета "Острова". Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Отрадно, что к сообществу интересных и содержательных молодежных форумов, которые уже состоялись, сегодня присоединяется и ваш слет. Стартующий в Год памяти и славы, он призван стать важной площадкой для реализации востребованных образовательных, просветительских, военно-патриотических проектов, объединить вокруг своих задач и целей энергичных, неравнодушных юношей и девушек из многих регионов страны, стремящихся внести свой вклад в социально-экономическое развитие Сахалина и Курил, в сбережение исторической памяти о ключевых событиях Второй мировой войны, происходивших на Дальнем Востоке. И конечно, форум подарит жителям острова прекрасную возможность поучаствовать в разнообразных культурных, экскурсионных, выставочных, спортивных программах", - отметил глава государства.

Путин выразил уверенность, что мероприятие пройдет на высокой творческой ноте, надолго запомнится всем присутствующим и станет традицией.

Всероссийский молодежный патриотический слет "Острова" пройдет с 30 августа по 4 сентября на Сахалине. В нем примут участие около 1 тыс. человек из всех регионов страны. Лучшие из них получат грант Федерального агентства по делам молодежи на реализацию своих идей. Работа на форуме будет разбита на шесть треков, посвященных вопросам развития Сахалинской области, сохранению исторической памяти и развитию внутреннего молодежного туризма.