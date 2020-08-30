В Ростовской области открыли музейный комплекс "Самбекские высоты" на месте боев 1943 года

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 30 августа. /ТАСС/. Военно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты" открыли на месте боев 1943 года на Миус-фронте в Ростовской области. Церемония прошла в день 77-летия освобождения области от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Созданный на этой кровью политой земле военно-исторический комплекс призван вернуть имена героически павшим воинам, напомнить о дружбе народов, которая сложилась под огнем врага, защитить общую для нас историческую правду. Комплекс "Самбекские высоты" сегодня встает на защиту этой памяти, он задуман как прививка от лжи о роли народа в СССР в борьбе с фашизмом, наша благодарная память о простых, скромных, мужественных людях. Мы будем помнить всех, кто погиб в боях и оккупации, приближая великую победу", - сказал в ходе открытия губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Идея создания мемориального комплекса на месте боев на Миус-фронте в Ростовской области возникла в 2013 году после встречи губернатора региона Василия Голубева с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями поисковых объединений. В августе 2015 года для создания комплекса был учрежден благотворительный фонд, на счет которого за пять лет поступило почти 738 млн рублей.

Глава региона напомнил, что создание комплекса стало общим делом для многочисленных жителей Ростовской области, которым небезразлична история и будущее их страны. "Ровно 5 лет назад мы договорились с ветеранами, поисковиками, с жителями Ростовской области, что сделаем этот музей вместе. Этот лозунг на протяжении нескольких лет был главным, мы сделали его вместе. В создании этого комплекса приняли участие более 16 тыс. благотворителей, более 4 тыс. предприятий, организаций и общественных организаций, - отметил Голубев. - Сегодня здесь, в этом здании музея "Дон в Великой Отечественной войне", более 1 тыс. артефактов - свидетелей того времени".

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что в 2020 году, который президентом был объявлен Годом памяти и славы, в России реализован ряд проектов, призванных увековечить память о героях Великой Отечественной войны. "Это открытие после реставрации монумента "Родина-мать зовет!", это Ржевский мемориал, это новый музей на Прохоровском поле "Битва за оружие великой Победы", - сказала Любимова. - Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался на донской земле в годы Великой Отечественной войны, и с радостью открываем современный музейный комплекс "Самбекские высоты". Он впечатляет своими размерами и продуманными экспозициями с использованием интерактивных решений. Образовательно-просветительскую значимость новых музейных пространств сложно переоценить, а главная их роль - сохранения памяти о нашей великой истории для нашего будущего поколения".

"Важно, что музейные комплекс "Самбекские высоты", объединивший мемориал, воздвигнутый в 1980 году, и современное мультимедийное экспозиционное пространство, созданы по инициативе ветеранов и участников поискового и военно-патриотического движения. А его строительство, в котором приняли активное участие жители нашей страны, стало поистине народным делом. Уверен, что новый музей, его содержательные и образовательные, просветительские и патриотические проекты вызовут искренний интерес посетителей всех поколений, будут содействовать в сбережении нашей исторической памяти", - зачитал приветственное слово от Владимира Путина заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Губра на церемонии открытия мемориала "Самбекские высоты".

Самбекские высоты

Музейный комплекс размещен на площади около 14 га. Он представляет сражения и основные события, происходившие на территории Ростовской области. Комплекс включает мемориал Славы "Героям прорыва Миус-фронта и освобождения города Таганрога", открытый в 1980 году с участием азербайджанской делегация во главе с первым секретарем ЦК Компартии Азербайджанской ССР Гейдаром Алиевым. Вокруг мемориала за пять лет созданы военно-исторический музей, информационно-выставочный центр, часовня в честь Воскресения Христова, Аллея памяти, памятник солдату, высота народной памяти (композиция "Журавли"), интерактивная площадка "Прорыв" и амфитеатр, разбит сад Победы.

Миус-фронт - оборонительный рубеж протяженностью в 104 км, в декабре 1941 года возведенный немецкими войсками на правом берегу реки Миус. Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога. Советские войска пытались прорвать рубеж Миус-фронта дважды: с декабря 1941 по июль 1942 года и с февраля по август 1943 года. Он был прорван в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции. Потери Красной армии на Миус-фронте составили более 800 тыс. человек, в том числе около 300 тыс. безвозвратных потерь.