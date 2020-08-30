В Казани открылось новое здание Национальной библиотеки Татарстана

КАЗАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Открытие нового здания Национальной библиотеки Республики Татарстан состоялось в воскресенье в Казани. Государственное книгохранилище переехало в отремонтированное здание национального культурного центра "Казань".

В здании есть читальные зоны современного и классического типов, детский и музыкальный залы, кафетерий. Из окон здания открывается вид на набережную реки Казанки.

"Я восхищен этим прекрасным творением, которое сегодня мы посмотрели, это высочайший объект культуры, образования мирового уровня. Тем более мне довелось бывать в этом объекте. Я помню, мы раньше собирались, сюда на совещания нас раз в год собирали, всегда было как-то темно, неуютно, а сейчас зашел - так светло, так красиво, и, главное, такой вид и такая набережная", - сказал на церемонии заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, президент республики Рустам Минниханов, присутствовавший в библиотеке, посетил выставку старинных книг, рукописей и фотографий, ознакомился с книжной экспозицией по краеведению из фондов национальной библиотеки и инсталляцией, посвященной истории татарской письменности. Он отметил, что реконструкция вдохнула новую жизнь в значимый для региона объект.

Национальная библиотека Республики Татарстан - главное государственное книгохранилище национальной и республиканской, российской и зарубежной литературы, многофункциональное библиотечно-информационное и научно-исследовательское учреждение, культурный, библиографический и методический центр. Всего фонд насчитывает 3 387 536 единиц документов по итогам прошлого года в фонд библиотеки поступило 19 697 экземпляров документов.