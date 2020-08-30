Детский хор исполнил песню Крокодила Гены "День рождения" для Леонида Шварцмана

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Детский хор "Великан" в день столетия легендарного аниматора Леонида Шварцмана исполнил песни из мультфильмов под окнами его квартиры, сообщили ТАСС в студии "Союзмультфильм".

Классик отечественной анимации Леонид Шварцман, при участии которого появились на свет такие анимационные картины, как "Котенок по имени Гав", "Варежка" и мультфильмы про Чебурашку и крокодила Гену, отмечает вековой юбилей в воскресенье.

"Детский хор "Великан" исполнил песни из мультфильмов легендарного режиссера и художника-постановщика Леонида Шварцмана. Под окнами мастера прозвучали такие композиции, как "Ужасно интересно" (из м/ф "38 попугаев"), "В каждом маленьком ребенке" (из м/ф "Обезьянки") и, конечно же, "День рождения" (из м/ф "Крокодил Гена"). Режиссер наблюдал выступление хора с балкона собственной квартиры", - рассказали в студии.

"Союзмультфильм" организовал музыкальный перформанс совместно с Фондом поддержки анимации в качестве музыкального подарка мастеру.