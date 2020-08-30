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Кризис в Белоруссии

Несколько десятков человек собрались у здания посольства Белоруссии в Москве

Активисты выстроились в линию и держат в руках длинную белую ленту

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Около 80 человек стоят у здания посольства республики в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Активисты выстроились в линию и держат в руках длинную белую ленту. У некоторых в руках плакаты и красно-белый флаг "Погоня", ставший символом белорусских протестов.

В воскресенье в Минске проходит массовая акции протеста. По информации МВД республики, задержано 140 человек. Протестные акции проходят и в некоторых других городах Белоруссии, в частности в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве.

Теги
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Пандемия COVID-19
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