Несколько десятков человек собрались у здания посольства Белоруссии в Москве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Около 80 человек стоят у здания посольства республики в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Активисты выстроились в линию и держат в руках длинную белую ленту. У некоторых в руках плакаты и красно-белый флаг "Погоня", ставший символом белорусских протестов.

В воскресенье в Минске проходит массовая акции протеста. По информации МВД республики, задержано 140 человек. Протестные акции проходят и в некоторых других городах Белоруссии, в частности в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве.