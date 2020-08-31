"Известия": число мошеннических сайтов по продаже билетов в августе увеличилось в три раза

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Резкий рост числа фишинговых сайтов по продаже билетов произошел в последний месяц лета. Так, если в июле было около 30 фейковых ресурсов, то в середине августа их стало порядка 100, рассказали "Известиям" в Group-IB.

"В конце июля таких ресурсов было 30, в середине августа - уже около 100. Большая их часть нацелена именно на продажу авиабилетов, но столкнуться с мошенничеством сейчас можно во всем, что касается путешествий: бронь номеров в отелях, аренда авто. Чтобы ввести людей в заблуждение, интернет-аферисты часто используют бренды известных перевозчиков и агрегаторов", - рассказал газете руководитель направления антиконтрафакта департамента интеллектуальной защиты Group-IB Яков Кравцов. По его словам, некоторые подобные сайты создавались еще до пандемии, но начали работу только с открытием государственных границ.

Количество IТ-преступлений за первое полугодие 2020 года увеличилось на 91,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как уличные разбои снизились на 23,6%, грабежи - на 20,7%, кражи - на 19,6%, угон машин - на 28,7%, сообщили изданию в компании, ссылаясь на данные МВД.

В "Лаборатории Касперского" за летний период выявили более 130 русскоязычных мошеннических ресурсов по продаже билетов, рассказали "Известиям" в компании.

Также за лето билетный агрегатор Tutu.ru обнаружил семь фейковых сайтов, мимикрировавших под дизайн сервиса. Мошенники опубликовали более 10 постов в соцсетях и мессенджерах с предложением купить билеты со скидкой 40% на сайте Tutu.ru и других сервисах. В компании газете сообщили, что при выявлении подобных фейковых сайтов оперативно принимаются меры по их блокировке.

В агрегаторе авиабилетов Aviasales изданию рассказали, что вместе с партнерами из Brand Security за последний год заблокировали около 500 мошеннических сайтов, предлагающих поддельные авиабилеты. "Мониторинг фейковых страниц - постоянный процесс, но в пик сезона (лето, майские и новогодние праздники) число подобных "ресурсов" увеличивается", - пояснили в компании.