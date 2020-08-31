История в камне. Как наскальные рисунки возле Амура привлекли туристов

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Петроглифы возле села Сикачи-Алян в Хабаровском крае ежегодно посещают до пяти тысяч человек, и число желающих увидеть наскальные рисунки, сделанные на берегах Амура в доисторические времена, непрерывно растет. О том, как искусство людей прошлого стало точкой притяжения путешественников, и чем это грозит памятнику, претендующему на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, ТАСС рассказали ученые и представители власти.

По данным администрации Хабаровского района, петроглифы Сикачи-Аляна в прошлом году посетили около пяти тысяч человек - это жители Хабаровского края и других регионов России, туристы из Китая, Кореи и Японии, были и гости из европейских стран. "На протяжении последних лет мы видим прирост турпотока примерно по 10% [в год] и ожидаем увеличения количества туристов как из российских регионов, так и из стран Азиатско-Тихоокеанского региона за счет развития внутреннего и въездного туризма, популяризации этнографического туризма и самих петроглифов", - сказал начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации района Денис Копышков.

Гости посещают и одно из нанайских стойбищ вблизи Сикачи-Аляна, где можно познакомиться с историей возникновения петроглифов, бытом и традициями коренных народов. Туристов встречают обрядом очищения с окуриванием и национальными песнями, угощают ухой и супом с полынью и грибами, рыбными пельменями и закуской из сырой рыбы с черемшой, им рассказывают легенды о петроглифах. Хозяйка подворья "Стойбище сородичей" Елена У рассказала, что эти места издревле считались священными. Люди приходили к камням с рисунками, оставленными их предками, чтобы провести обряды, обратиться к духам.

Однако при растущей популярности петроглифов актуальным становится их защита не столько от природных явлений, сколько от людей.

Эрмитаж древности

Маленькая нанайская деревня Сикачи-Алян находится примерно в часе езды к северу от Хабаровска. Чтобы попасть сюда, нужно проехать около 70 км по неровной, окруженной лесом дороге. Сама деревня - несколько десятков деревянных домов на возвышенности у Амура. Спустившись к воде, можно увидеть огромные валуны с рисунками, сделанными людьми около 12 тыс. лет назад.

По оценке ученых, возле Сикачи-Аляна находятся самые древние и при этом одни из самых ярких и выразительных из обнаруженных на Дальнем Востоке петроглифов. На базальтовых камнях, оставшихся после извержений вулканов, высечены лица людей, изображения животных, узоры и знаки. Как рассказал заведующий сектором археологии краевого центра охраны памятников истории и культуры Артур Ласкин, здесь насчитывается около 440 разных по стилю и сюжетам изображений.

"Петроглифы Сикачи-Аляна - уникальный памятник древнего наскального искусства, сыскавший мировую славу, в том числе за счет расположения большого количества рисунков в одном месте, а также из-за их выразительности. Нигде больше не встречается такое разнообразие личин (череповидных, овальных, трапециевидных), такой образности, самобытности. Есть устрашающие личины с оскалом, есть добрые с улыбкой, есть более реалистичные - с усами, старческими морщинами, хорошо очерченными глазами", - отметил Ласкин.

Охране петроглифов нужно уделять больше внимания. Нередко туристы и рыбаки оставляют возле них мусор, жгут костры, на некоторых валунах сделаны современные надписи и рисунки, где-то даже с повреждением поверхности камня. "Не все понимают значимость этого места, бывает, относятся неуважительно: встают на камни, смеются над рисунками. Мусор убирают сотрудники администрации села и местных стойбищ, но, чтобы люди подходили к посещению петроглифов более осознанно, важно проводить большую информационную работу", - считает Елена У.

С ней согласен и Ласкин: "Нужно какое-то ограждение, нужны видеонаблюдение и охрана, должна быть автостоянка, инфраструктура для туристов, квалифицированные гиды". "Сейчас место не предусмотрено для показа, а можно сделать музей под открытым небом с хорошей подсветкой, чтобы можно было видеть рисунки и в темное время суток. С благоустроенными тропинками, с исключением возможности прямого контакта с петроглифами", - сказал он.

По словам представителя администрации, идет работа над включением памятников наскального искусства Хабаровского края в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. А благодаря своей мировой известности петроглифы Сикачи-Аляна еще в 2003 году включили в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО. "В последнее время ведется непростая и кропотливая работа по включению Сикачи-Аляна уже в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - добавил Ласкин. Так, в следующем году специалисты начнут работать над созданием номинационного досье, которое, как планируется, в 2022 году представят на рассмотрение штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Живой памятник

Многолетний мониторинг состояния петроглифов в Хабаровском крае показал, что они, в первую очередь, подвергаются разрушению под воздействием природы. Во время весеннего ледохода базальтовые валуны с петроглифами у Сикачи-Алян и в других местах перемещаются и переворачиваются, их сносит на дно реки. "Из-за значительных сезонных перепадов температур и колебаний уровня воды в Амуре и Уссури прослеживаются негативные для петроглифов процессы заиливания валунов, покрытие изображений минеральными и органическими элементами, растрескивание и расслоение поверхности камней", - отметил Ласкин.

Первоочередной задачей для защиты петроглифов Сикачи-Аляна является решение проблемы с гидрологическим воздействием. Расчеты по строительству в этом месте дамбы показали нежизнеспособность проекта: такое сооружение, как пояснил собеседник агентства, защитит петроглифы ото льда и затоплений, но кардинально изменит состояние природного ландшафта территории, что усилит негативное климатическое и биологическое влияние.

В разное время исследователи и энтузиасты высказывали идеи о переносе валунов с петроглифами на специально подготовленную незатопляемую площадку. Валуны предлагалось разместить на смотровых площадках под навесом. Это позволило бы не только сохранить рисунки от воздействия реки, но и организовать круглогодичную экскурсионную зону с информационно оборудованными маршрутами и сопутствующей инфраструктурой.

Однако река, перемещая и переворачивая камни, помогает и найти новые. Так, около 30% петроглифов у Сикачи-Аляна, которые в 1950-60-х годах исследовал знаменитый археолог Алексей Окладников, сейчас найти нельзя, но есть около 25 рисунков, которые ученый в те годы не видел. "Это живой памятник наскального искусства, хранящий в себе историю населявших Дальний Восток народов. И даже с учетом воздействия среды на камни петроглифы не исчезнут еще сотни и тысячи лет, они будут появляться и пропадать, открываться с новых сторон, если их исчезновению не помогут люди", - сказал эксперт.

Легенда о трех солнцах

В Хабаровском крае насчитывается более 670 петроглифов. Помимо рисунков у села Сикачи-Алян и расположенного рядом села Малышево, есть изображения на камнях и скалах на берегу Уссури возле села Шереметьево, на реке Кие у села Екатеринославки. Севернее вниз по течению Амура расположены петроглифы возле сел Калиновки и Аури, а самыми отдаленными от водной системы Амура считаются изображения по берегам горных рек Сукпай и Маи.

Все эти рисунки появились в период от начального неолита в 12-9 тысячелетиях до эпохи раннего средневековья в VII-XIII веках нашей эры. В эпоху неолита и раннего железного века петроглифы выбивали с помощью каменных орудий, а в средневековье наносили техникой резьбы или гравировки железными инструментами.

Помимо личин, на камнях и скалах Сикачи-Аляна можно увидеть изображения лошади, тигра, кабана, волка, змеи, лесных птиц. Один из самых ярких петроглифов - это изображение лося с прорисовкой спиралей и знаков внутри туловища животного.

Ежегодно ученые находят новые изображения, в том числе с помощью высокоточного оборудования, которое может различать не видимые глазу рисунки. Следующая экспедиция хабаровских и московских специалистов по поиску петроглифов состоится в октябре.