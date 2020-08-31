Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота"

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота". Об этом свидетельствует информация на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Согласно сведениям на онлайн-табло воздушной гавани, рейс SU103 отправлен в 19:23 по времени Восточного побережья США (02:23 мск понедельника). Ожидаемое время прибытия в аэропорт Шереметьево - 11:14 мск понедельника.

Регулярное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта из-за пандемии. После этого можно было осуществлять только так называемые вывозные рейсы. С 1 августа было разрешено возобновить полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. С 15 августа возобновились рейсы между РФ и Швейцарией.