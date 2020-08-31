Атмосферный фронт, который принес в Приморье до 100 мм осадков, покинул регион

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Атмосферный фронт, из-за которого в некоторых районах за два дня выпало более 100 мм осадков, покинул территорию Приморья. В регионе подтопило 19 многоквартирных домов, нарушилось сообщение с двумя населенными пунктами, сообщила в понедельник пресс-служба ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

"Атмосферный фронт покинул территорию края и в настоящее время влияния не оказывает. В результате прохождения циклона с 28 по 30 августа в ряде районов края выпало от 10 до 104 мм осадков. Наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском районе (104 миллиметра), а также в Уссурийском и Лесозаводском городском округах, в Пограничном и Ханкайском районах", - сообщила пресс-служба.

Ливнями подтопило, в частности, 19 многоквартирных домов с подвалами в Лесозаводском городском округе, всего поступило более 200 заявлений о подтоплениях, работают шесть оценочных комиссий. В Чугуевском районе ситуация стабилизировалась, здесь ограничено движение на некоторых участках дорог из-за переливов воды через дорожное полотно и плохого состояния одного из мостов. В Анучинском районе вода сорвала шестиметровый понтонный мост, и теперь от остальных населенных пунктов отрезаны поселки Веселый и Скворцово.

В Дальнереченске остаются подтопленными три придомовые территории, еще с двух воду уже откачали. В Пограничном районе нет проезда на автодорогах Богуславка - Духовское и Пограничный - Садовое, для машин есть альтернативные проезды. В Ханкайском районе пришлось наладить лодочную переправу к селу Комиссарово.

В среду, 2 сентября, в Приморье вновь ожидаются дожди и сильный ветер, которые принесет тайфун Maysak ("Майсак"). Согласно прогнозу синоптиков, ночью 4 сентября дожди в большинстве районов края прекратятся и останутся только на западе, но ветер станет еще сильнее, его порывы могут достигать 17-24 м/с, на южном побережье и мысах залива Петра Великого его скорость составит до 26-33 м/с.