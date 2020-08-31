Власти Хабаровска ввели режим повышенной готовности из-за риска паводков

ТАСС, 31 августа. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ввел в городе режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в реке Амур и риска паводков, сообщается в понедельник на сайте городской администрации.

"По состоянию на сегодняшнее утро, уровень Амура у Хабаровска достиг отметки в 450 см, за сутки вода поднялась всего на 10 см. В пятницу мэр краевой столицы Сергей Кравчук подписал постановление о введении в городе режима повышенной готовности из-за подъема уровня реки и возможных ливне", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника отдела городского управления по делам ГО и ЧС Александра Саранского, все резервное насосное оборудование готово к работе. "С краевым правительством прорабатывается возможность создания первой очереди временного насыпного защитного сооружения в районе ТРЦ Brosko Mall, ведется информирование населения о необходимости спасать урожай и имущество", - приводятся в сообщении слова Саранского.

Если вода поднимется до отметки в 500 см профильные службы развернут насосную группировку в районе арены "Ерофей", также перекачивающие устройства установят в районе перекрестка улиц Богачева - Пионерской.

По данным краевого главного управления МЧС, всего из-за поднятия воды в Амуре и малых реках Хабаровского края подтопленными оказались 44 приусадебных и 253 дачных участка.