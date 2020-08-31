На Чукотке восстановили авиасообщение после флотских учений

ТАСС, 31 августа. Аэропорт поселка Провидения на Чукотке в понедельник снова начал принимать и выпускать гражданские воздушные суда. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Анадыря.

С четверга аэропорт поселка работал только для военных воздушных судов, участвовавших в учениях Тихоокеанского флота (ТОФ). Всех пассажиров разместили в гостинице и обеспечили питанием. Авиасообщение планировалось восстановить 3 августа.

"Сегодня днем аэропорт в поселке Провидения возобновил работу с гражданскими судами: выпустил и принял первые рейсы, которые должны были осуществить 27 августа", - сообщил собеседник агентства.

Поселок Провидения является райцентром в юго-восточной части полуострова. В населенном пункте проживает более двух тысяч человек, во всем районе - более 3,5 тыс.

В пресс-службе ТОФ ранее сообщали журналистам, что корабли во время учений провели артиллерийские стрельбы в Анадырском заливе. В активной фазе учений в дальней морской зоне участвовали 30 кораблей и судов обеспечения, 20 самолетов и вертолетов, более 3 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц техники Тихоокеанского флота.