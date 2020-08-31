Новосибирский НМИЦ им. Мешалкина реконструирует лабораторный корпус и построит виварий

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина в рамках программы реконструкции и развития стоимостью 7,8 млрд рублей проведет реконструкцию лабораторного корпуса и построит виварий, сообщает пресс-служба клиники.

Ранее НМИЦ им. Мешалкина опубликовал проект реконструкции корпуса стоимостью 7,8 млрд рублей, внеся изменения, согласованные с Минздравом России. Среди этих изменений значится создание лабораторного корпуса и вивария. Проектирование всего комплекса НМИЦ должно занять 210 дней, а строительство начаться в 2021 году. Все работы должны завершить в 2024 году, а весь комплекс зданий и сооружений должны ввести в эксплуатацию в 2025 году.

"При сохранении общего количества лечебных стационарных коек, общей площади и стоимости проектирования и строительства, в дополнение к ранее запланированным зданиям будут произведены реконструкция лабораторного корпуса и строительство вивария", - говорится в сообщении.

В настоящее время лабораторный корпус 1981 года постройки используется одновременно как виварий, симуляционные классы, медицинский архив, помещения инженерных служб, службы безопасности и в других целях. При этом многие ученые работают на базах других учреждений Новосибирска, а животные содержатся в помещении 1986 года постройки. В качестве операционных используются помещения лабораторного корпуса.

Помимо этого, во время реконструкции корпуса планируется создать производство протезов для сердечно-сосудистой хирургии. Это позволит НМИЦ им. Мешалкина ликвидирует зависимость от внешних факторов и позволит снизить затраты на медицинские расходные материалы.

НМИЦ им. Мешалкина - один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и с нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. При этом экс-директор центра Александр Караськов, его супруга Ирина Бойцова и бывший замдиректора клиники Евгений Покушалов обвиняются в присвоении и растрате более миллиарда рублей.