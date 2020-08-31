Стадион в Биробиджане переоборудуют под парк "Патриот"

БИРОБИДЖАН, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) приступило к работе по переоборудованию стадиона "Дружба" в Биробиджане под парк "Патриот", сообщил в понедельник журналистам врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

"Мы приступили к изменению проекта, связанного со стадионом "Дружба". Мы из стадиона сделаем парк "Патриот", стадион войдет одним из комплексов", - сказал Гольдштейн.

Он подчеркнул, что на объекте уже сделана трасса, на которой в сентябре планируется провести "Гонку героев". Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, благодаря проекту рядом со стадионом будут задействованы дополнительные территории, где, в частности, развернется выставка военной техники.

Стадион "Дружба" вместимостью 4,7 тыс. зрителей был введен в эксплуатацию в 1968 году, в его состав входят футбольное поле, спортивный и тренажерный залы, а также комплекс спортивных площадок. В 2012-2015 годах на стадионе прошла реконструкция, при которой в здании провели капитальный ремонт.