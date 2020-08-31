В морском техвузе в Петербурге открыли спорткомплекс с бассейном и центром волейбола

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Новый спорткомплекс с волейбольным центром и бассейном начал работать в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия комплекса в понедельник.

"Благодаря созданным спортивным объектам студенты могут комплексно развиваться физически", - сказал на церемонии секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Как пояснили в пресс-службе вуза, объект предназначен для проведения соревнований по волейболу межуниверситетского уровня, проведения тренировок по волейболу и плаванию для студентов университета, сборных команд города, а также для занятий другими видами спорта. Волейбольная арена с полем размером 18х9 м рассчитана на 2 тыс. зрителей. Бассейн располагает пятью дорожками, его размер составляет 25х11 м, для зрителей предусмотрено 300 посадочных мест.

Строительство комплекса началось 11 июня 2019 года.

Об увеличении бюджетных мест в вузе

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на открытии нового спорткомплекса СПбГМТУ сообщил, что количество бюджетных мест в вузе с 2021 года увеличится на 15%.

"Начиная с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина выделяются дополнительные бюджетные места в лучшие российские вузы. Часть этих мест распределена в этом году, гораздо больше их мы недавно распределили на последующие годы. В этом году СПбГМТУ принял более 1 200 достойных студентов только на бюджетные места. На будущий год почти на 15% бюджетных мест будет больше", - сказал министр.

Университет, который в этом году отметил 90-летие, остается единственным вузом в России, где осуществляется подготовка по всему спектру специальностей и научных направлений, связанных с проектированием и постройкой судов и кораблей всех классов, созданием судовых энергоустановок, автоматики и других технических средств, а также корабельного вооружения.

В новость внесены изменения (10:25 мск) - добавлены подробности об увеличении бюджетных мест в вузе.