Школы на Дальнем Востоке начнут учебный год в очном формате

ТАСС, 31 августа. Школы на Дальнем Востоке начнут новый учебный год очно и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, выпущенных в связи с ситуацией с коронавирусом. Как сообщили ТАСС в профильных министерствах регионов, в образовательных учреждениях планируется снизить число школьников, которые одновременно приходят на уроки, сделать ряд дисциплин дистанционными и ограничить проведение массовых мероприятий.

С 23 марта российские школьники были на весенних каникулах, а с 6 апреля в большинстве школ занятия перевели на дистанционную форму. ЕГЭ в этом году сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вузы.

Торжественные линейки для дальневосточных школьников тоже пройдут 1 сентября с ограничениями. Так, в Хабаровском крае их проведут только для первоклассников. В Амурской области на торжественные мероприятия придут лишь ученики первых и одиннадцатых классов, причем расписание будет составлено так, чтобы дети из разных параллелей не пересекались. В Приморье линейки организуют для ребят, которые перешли в первый, девятый и одиннадцатый классы, а родители смогут присутствовать на мероприятиях, надев защитные маски. Власти Забайкалья не намерены запрещать праздничные линейки, однако они пройдут для каждого класса отдельно и с соблюдением дистанции в 1,5 м между участниками. В связи с эпидемиологической ситуацией в Магаданской области отменили ежегодное шествие первоклассников.

По индивидуальному графику

Чтобы разделить потоки школьников и избежать большого скопления людей в столовых, раздевалках и других местах общего пользования, в Сахалинской области школы решили перевести на ступенчатую систему обучения. Ученики будут приходить на уроки с интервалами по времени. Школы региона перейдут и на кабинетную систему - за каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет, где будут проходить все уроки, кроме тех, для которых необходимо специальное оборудование. Графики начала уроков для каждой параллели будут введены в Приморье, Хабаровском крае и Магаданской области.

В Якутии школам в населенных пунктах, где живут более 5 тыс. человек, рекомендовали вести уроки для начальных классов в очном формате по всем предметам, не разделяя классы на подгруппы. В третьих и четвертых классах допускается обучение в смешанном формате - очно и с дистанционными технологиями. Для девятых и одиннадцатых классов допускается очное обучение только по основным предметам. Остальным классам рекомендовано дистанционное обучение.

Все дальневосточные школы оснащают средствами защиты. Как отметили в правительстве Приморья, на это из регионального бюджета выделили 692 млн рублей. В пресс-службе Минобрнауки Республики Саха (Якутия) отметили, что средства индивидуальной защиты по санитарным правилам требуются только для работников столовых. "В школе для детей масочный режим не является обязательным, учителям рекомендовано носить маски", - добавили там.

"По возможности будут использоваться все входы в здание, чтобы избежать скопления учащихся. Кроме этого, усилится дезинфекционный режим: обработка рук, проветривание помещений, использование приборов для обеззараживания воздуха. Для работников пищеблоков и обслуживающего персонала вводится обязательное ношение масок и перчаток", - подчеркнули в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Забайкалья. За каждым классом в школах Забайкальского края закрепят отдельный кабинет для занятий, массовые школьные мероприятия пока останутся под запретом.

Новые школы

Благодаря нацпроекту "Образование" и другим федеральным программам в регионах открывают новые школы. Так, к началу учебного года в Якутске планируется открытие международной арктической школы на 220 мест, учебное заведение строят в рамках государственно-частного партнерства. Еще одну школу в якутском поселке Алмазный на 275 мест возвели за счет дивидендов компании "Алроса".

В сентябре откроется и первый в Якутии центр цифрового образования для детей "IT-куб". Его создали в якутском городе Нюрба на базе центра детского научно-технического творчества. "Центр будет размещаться в отдельном здании, где в специально оборудованных лабораториях будут вестись занятия по шести направлениям ", - рассказал его руководитель Дмитрий Иванов. Школьников здесь станут обучать основам программирования и интернет-технологий, научат разрабатывать приложения для мобильных устройств и конструировать роботов.

Первый "IT-куб" появится в новом учебном году и в Бурятии, в городе Гусиноозерске. "Центр создан благодаря национальному проекту "Образование". В нем смогут заниматься дети с шести лет. Это будет такой миникванториум, где специально обученные преподаватели смогут развивать у воспитанников инженерное мышление, будут давать знания, связанные с IT-технологиями. Кто-то из ребят постарше наверняка сможет благодаря этим занятиям определиться с будущей профессией", - сказал министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.

До конца года в 13 районах Хабаровского края планируют открыть 42 центра цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей "Точка роста". Каждый центр получит оборудование на сумму более миллиона рублей. Подобные образовательные центры появятся в этом году и в 42 школах Приамурья. Как рассказали в региональном Минобрнауки, для создания "Точек роста" в школах отремонтируют помещения и приобретут современную технику, чтобы сформировать у школьников технологические и гуманитарные навыки, в том числе по предметам "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности".