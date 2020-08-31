В Мурманской области благоустройство дворов по нацпроекту в 2020 году выполнено на 82%

МУРМАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Благоустройство дворовых территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в Мурманской области в 2020 году выполнено на 82%. Об этом в понедельник сообщил министр градостроительства и благоустройства региона Михаил Кудряшов на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

"В Мурманской области идет реализация работ по благоустройству в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". На текущий момент по дворовым территориям из 240 многоквартирных домов общий процент выполнения работ составляет 82%. Завершены работы на 81 объекте и в среднем по области темпы хорошие, опасений на данный момент не вызывают, объекты сдаются каждую неделю. По общественным территориям на текущую дату общий процент на 15 объектах составляет 75%, завершены работы на пяти объектах", - сказал Кудряшов.

Он добавил, что в регионе в 2020 году реализуется также программа "Центра городского развития Мурманской области" по установке новых детских и спортивных площадок, 22 на сегодняшний день готовы и переданы муниципальным образованиям, еще на семи планируется принять работы на этой неделе, остальные будут завершены до конца сентября.

Министр отметил, что на 2021 год министерство поставило для себя задачу уйти от стандартных решений и типового оборудования, которое устанавливается в настоящее время по программам благоустройства, искать новые подходы и формы работы, а также сократить сроки реализации социально-важных проектов, завершать запланированные работы значительно раньше конца сезона.

В Мурманской области в этом году также реализуются проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года на набережных в городах Кола и Мончегорск. Работы на обоих пространствах на понедельник выполнены уже на 72% и 73% соответственно, подрядчики занимаются устройством покрытий и установкой малых архитектурных форм. Оба проекта реализуются в соответствии с графиком.

По информации правительства, на 2020 год в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" запланировано благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов в 27 муниципальных образованиях; благоустройство 15 общественных территорий (в том числе в рамках двух проектов - финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) в 10 муниципальных образованиях; реализация двух проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; устройство 57 дополнительных детских и спортивных площадок в 31 населенном пункте.