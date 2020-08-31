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В Гидрометцентре заявили, что 2020 год может стать самым жарким за всю историю на Земле

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что пока средняя температура находится на втором месте после 2016 года, но оставшиеся четыре месяца года могут изменить ситуацию
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Среднегодовая температура в 2020 году может побить рекорд 2016 года, самого теплого за всю историю на Земле, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник.

"Пока средняя температура на глобусе находится на втором месте после 2016 года, самого жаркого. Возможно ли, что нынешний год побьет рекорд? Такая возможность существует", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

Однако, по словам Вильфанда, оставшиеся четыре месяца года могут изменить ситуацию.

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РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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