В Гидрометцентре заявили, что 2020 год может стать самым жарким за всю историю на Земле

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Среднегодовая температура в 2020 году может побить рекорд 2016 года, самого теплого за всю историю на Земле, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник.

"Пока средняя температура на глобусе находится на втором месте после 2016 года, самого жаркого. Возможно ли, что нынешний год побьет рекорд? Такая возможность существует", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

Однако, по словам Вильфанда, оставшиеся четыре месяца года могут изменить ситуацию.