"Малиновое тепло" придет в несколько регионов России

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сильная жара ожидается в ближайшие дни в Ростовской, Белгородской, Липецкой областях, Краснодарском крае и ряде других регионов России. Аномалии будут настолько яркими, что на прогностических картах они обозначены не привычным красным цветом, а малиновым, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник.

"Я покажу вам прогноз аномалий температуры на первые пять дней. Видно, что полоса не просто красная, а густо-малиновая такая и охватывает умеренные и низкие широты европейской России. Там будет очень жарко: в Краснодарском крае, Ростовской, даже Воронежской, Белгородской, Липецкой областях температура будет около 35 градусов", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, аномальное тепло также затронет регионы Северо-Кавказского федерального округа и нижней Волги.