Линейки 1 сентября пройдут в Крыму на свежем воздухе

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Школьные линейки в Республике Крым 1 сентября пройдут на свежем воздухе, обязательными условиями являются соблюдение социальной дистанции и масочный режим для родителей, сообщила в понедельник министр образования, науки и молодежи региона Валентина Лаврик.

"Линейки пройдут для учащихся 1-11 классов в школьных дворах на свежем воздухе с соблюдением двух обязательных правил: соблюдение социальной дистанции, а для родителей - обязательный масочный режим. Для остальных ребят праздничные мероприятия также пройдут, но в классных кабинетах", - сообщила Лаврик в ходе общекрымского родительского собрания, которое проходило онлайн.

Она сообщила, что после праздничных мероприятий пройдет первый урок, он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Школы Крыма начнут новый учебный год в очном режиме, переход на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса не планируется. В Крыму будут работать 547 общеобразовательных организаций, в том числе три новые школы. За парты сядут 214 тыс. детей, из них 24 тыс. первоклассников.

За минувшие сутки в регионе коронавирусом заразились 54 человека. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 2 453 случая заражения. Максимально выявленное за сутки число заразившихся в регионе (84) было зафиксировано 27 августа. Выздоровели за весь период 1 654 человека, умерли 30 человек.