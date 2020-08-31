Синоптики обещают регионам Центральной России жару до 34 градусов в первые дни осени

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют потепление до плюс 28-34 градусов на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО) 1 и 2 сентября. В Белгородской, Воронежской, Тамбовской и других областях осадков не ожидается, сообщили ТАСС в понедельник в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской областях, по прогнозам синоптиков ЦГМС, в первой половине рабочей недели на погоду будет влиять антициклон, температура будет повышаться до плюс 28-34 градусов. В Тамбовской области, где в День знаний планируется проведение праздничных линеек для учеников первых и 11-х классов, руководство школ, по рекомендации управления образования и науки региона, из-за жары сократит продолжительность линеек до 20-30 минут. "Начало учебного года в регионе пройдет на фоне тридцатиградусной жары: ночью и утром 1 сентября будет до плюс 14-17 градусов, днем - плюс 31-34 градуса. Не исключено, что нас ждет целая серия новых климатических рекордов тепла", - сообщили ТАСС в гидрометцентре по Тамбовской области.

Немного прохладней - до плюс 26-27 градусов - в предстоящие два дня будет в Брянской, Тульской областях, установится ясная погода, осадки маловероятны. Около плюс 21-25 градусов, по данным региональных ЦГМС, во вторник и среду ожидается во Владимирской, Калужской, Смоленской, Ярославской областях. В Ивановской и Тверской областях - плюс 19-22 градуса, в Костромской области ожидается похолодание до плюс 17 градусов, дожди и грозы. "31 августа с сохранением на ночь и утро 1 сентября в Костроме и по области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе порывы южного ветра 12-17 м/с", - сообщили в гидрометцентре по Костромской области.

По данным сайта Гидрометцентра России, погоду в ЦФО 1-2 сентября будет определять тыловая часть циклона с центром над Кировской областью, на севере округа местами пройдут кратковременные дожди. В среду большинство регионов окажутся в зоне высокого атмосферного давления, что существенно снизит вероятность осадков.