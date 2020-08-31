В Приамурье удвоили траты на подготовку к учебному году до 570 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 августа. /ТАСС/. Около 570 млн рублей выделено из бюджетов всех уровней на подготовку к новому учебному году в Амурской области. Эта сумма вдвое больше той, что была в прошлом году, сообщил в понедельник губернатор Василий Орлов в эфире телеканала ГТРК "Амур".

"На подготовку к новому учебному году в Амурской области из бюджетов всех уровней направлено 570 миллионов рублей, что вдвое больше по сравнению с предыдущим годом", - сказал Василий Орлов. Губернатор отметил, что 120 млн рублей из областного бюджета направлено на покупку оборудования для школьных столовых. Ранее ТАСС сообщал, что на организацию питания для учеников 1-4-х классов в 2020 году направлено 213 млн рублей.

В большинстве школ Амурской области новый учебный год начнется в очном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Такие предметы, как изобразительное искусство и физическая культура, переведены в дистанционный режим.