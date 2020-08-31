ДВФУ увеличил набор первокурсников на IT-направления

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) набрал 460 студентов первого курса на IT-специальности. Дополнительные 100 бюджетных мест вузу выделило Минобрнауки РФ, сообщили в понедельник журналистам в департаменте внешних коммуникаций ДВФУ.

"ДВФУ выполнил расширенный план по набору на бюджетные места образовательных IT-программ с учетом 100 дополнительных бюджетных мест, которые Минобрнауки РФ выделило университету в 2020 году во исполнение решения президента РФ Владимира Путина. Таким образом, всего в университете было доступно 460 бюджетных мест на программах, связанных с информационными технологиями", - говорится в сообщении.

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных в университет на бюджетные места бакалавриата по IT-направлениям, составил 220, что на 22 балла выше среднего показателя прошлого года. На отдельных образовательных программах, таких как "Прикладная математика и информатика" и "Дизайн" средний балл достигал 237 и 346 баллов соответственно.

"Для университета важны мотивированные студенты, поэтому задача была не только закрыть вакантные места, но и заполучить на них талантливых абитуриентов. Мы развернули за них борьбу на всех цифровых платформах, которые близки самим ребятам, включая Tik-Tok, делали интерактивные прямые эфиры, лекции-знакомства, записывали подкасты, делились историями мотивированных студентов-старшекурсников, в общем, предприняли все, чтобы создать эффект максимального погружения в образовательное пространство ДВФУ", - сказал заместитель проректора по развитию ДВФУ Илья Яськов.

В 2020 году Минобрнауки поддержало курс ДВФУ на развитие IT-образования, выделив университету на 2021-2022 учебный год около пять тысяч бюджетных мест, что на почти тысячу мест больше чем годом ранее. Выпускникам школ, планирующим получить высшее образование в области программирования и компьютерных наук, в будущем году университет предложит порядка 550 бюджетных мест, что в 2,9 раза больше по сравнению с 2019-2020 годом.

На Восточном экономическом форуме в 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил создать на острове Русский научно-образовательный и технологический центр мирового уровня, включающий в том числе технопарк, центр цифрового развития, инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок госкорпораций и ведущих технологических компаний страны. Для обеспечения их квалифицированными кадрами ДВФУ сформировал пул из 32 образовательных IT-программ Russky.Digital и усилил по ним подготовку с акцентом на прикладную исследовательскую деятельность.