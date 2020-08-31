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Минздрав рекомендует регионам готовить донорскую кровь для борьбы с клещевым энцефалитом

По данным ведомства, потребность в противоклещевом иммуноглобулине в России на 2020 год составляет порядка 850 литров, однако на 1 июля закупили только 410 литров

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ рекомендует станциям переливания крови в регионах заготавливать донорскую кровь для производства иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита в связи с его нехваткой. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев в письменном ответе на запрос члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"По оценочным данным, для обеспечения потребности субъектов РФ в противоклещевом иммуноглобулине в полном объеме необходимая мощность производства должна составлять не менее 2500 литров в год, однако ежегодный выпуск иммуноглобулина против клещевого вирусного энцефалита отечественными производителями составляет около 1000 литров. Вместе с тем в связи с отсутствием производственных мощностей на территории РФ станции переливания крови субъектов РФ могут заниматься заготовкой донорской крови в целях производства иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита", - отмечается в документе.

Так, согласно письму Минздрава, потребность в противоклещевом иммуноглобулине в России на 2020 год составляет порядка 850 литров, однако на 1 июля было закуплено только 410 литров. Кроме того, в документе также указано, что от укусов клещей в стране ежегодно страдает порядка 500 тыс. человек, "при этом примерно в 10% случаях требуется введение иммуноглобулина против клещевого вирусного энцефалита".

Ранее в июне Менделевич обратился в Минздрав с просьбой проинформировать депутатов о мерах, которые предпринимает министерство в связи с данными о срывах поставок иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Так, отмечал депутат, в СМИ распространялась "противоречивая информация о массовом срыве поставок иммуноглобулина против клещевого энцефалита". Менделевич также отмечал, что если опасения подтвердятся, то ситуация потребует оперативного вмешательства со стороны Минздрава.

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