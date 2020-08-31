Умерла художник по костюмам фильмов Тарковского Нэлли Фомина

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Художник по костюмам фильмов Андрея Тарковского "Солярис", "Сталкер", "Зеркало" Нэлли Фомина умерла в возрасте 83 лет. Об этом ТАСС сообщила ректор Высших курсов сценаристов и режиссеров Вера Суменова.

"Нэлли Ефимовны не стало 29 августа", - сказала Суменова. Фомина была преподавателем на Высших курсах сценаристов и режиссеров на направлении "Работа с художником и художником по костюмам. Изобразительное искусство и кино".

Заслуженный работник культуры Нэлли Фомина родилась в 1937 году в Перми. За годы творчества она создала костюмы более чем к 40 отечественным и зарубежным картинам и спектаклям. Художница работала с Андреем Тарковским на фильмах "Солярис", "Зеркало", "Сталкер", была автором костюмов для картин "Маленькие трагедии", "Мертвые души", "Крейцерова соната" Михаила Швейцера, "О бедном гусаре замолвите слово" Эльдара Рязанова и многих других.

Эскизы костюмов Фоминой к разным фильмам находятся в фондах Третьяковской галереи, музея Бахрушина, Музея Кино, музея киностудии "Мосфильм".